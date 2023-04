Bergomi: «Oggi Lukaku bene, Inter ha bisogno degli attaccanti»

L’ex calciatore dell’Inter e ora opinionista di Sky Sport Giuseppe Bergomi ha parlato della prestazione di Romelu Lukaku con l’Empoli, aggiungendo qualcosa sul finale di stagione nerazzurro.

PRESTAZIONE – Giuseppe Bergomi ricorda esempi del suo passato e cita Lukaku: «Io ero in Nazionale e con l’Inter con Bianchi e Ferri, loro hanno avuto infortuni muscolari che gli hanno condizionato la carriera. Quando ho sentito l’intervista di Lukaku ho capito la situazione, non vederlo più andare in profondità, accelerare. Oggi ha fatto cose buone, sul primo gol nello stretto dove sappiamo che non ha qualità trova una bellissima conclusione. Sul secondo punta l’uomo e calcia molto bene, poi fa un assist per Lautaro. L’Inter viaggia su un filo sottile, dal centrare tutti gli obiettivi al non centrarne affatto. Per questo ha bisogno di tutti i suoi attaccanti, di fare rotazioni come oggi cosicché tutti si sentano parte della squadra».