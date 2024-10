Bergomi: «Per mezz’ora ho rivisito l’Inter dello scorso anno. Inzaghi incredulo»

Beppe Bergomi, storico giocatore dell’Inter, negli studi di Sky Sport ha commentato il pareggio dell’Inter in casa contro la Juventus.

ERRORI – Giuseppe Bergomi, noto opinionista di Sky Sport, ed ex giocatore dell’Inter, nel corso della puntata odierna, ha commentato il roboante pareggio terminato 4-4 tra i meneghini e la Juventus. Queste le sue parole: «Sicuramente la difesa non lavora bene quando prende gol. L’anno scorso Sbloccava quasi subito le partite, non aveva bisogno di fare aggressione e pressione molto alta come quest’anno. Sul doppio vantaggio non serve andare dall’altro lato e concedere campo all’avversario, è successo anche con l’Udinese. Inzaghi ha risposto che non sentiva l’odore di un qualcosa del genere. La difesa nerazzurra è forte, anche se a campo aperto qualcosa non funziona. Per mezz’ora ho visto l’Inter dell’anno scorso, questo devo dirlo. Paragone con l’anno scorso difficile, l’Inter resta seconda in classifica. Ha avuto una buona risposta dopo il derby, questa invece brucia un po’ di più».