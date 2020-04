Bergomi: “Messi Ã¨ il Barcellona, utopia in Italia. Inter, ecco chi comprare!”

Bergomi: “Messi è il Barcellona, utopia in Italia. Inter, ecco chi comprare!”

Intervenuto in collegamento da casa come ospite negli studi di “Sky Sport 24”, Beppe Bergomi – ex giocatore e bandiera dell’Inter – ha parlato di diversi temi legati al mondo nerazzurro, tra cui le voci su Messi, i possibili colpi di mercato e dell’ex tecnico del club, José Mourinho.

CAPITANO – Per Beppe Bergomi non ci sono dubbi, il giocatore da cui bisogna trarre l’esperienza in squadra è sicuramente Samir Handanovic: «In questo momento se devo dire è Handanovic a dover fare da traino ai giocatori nuovi. È lì da tanto tempo, incarna bene il ruolo da capitano perché esserlo non vuole dire solo scambiare il gagliardetto, ma vuol dire soprattutto essere un esempio positivo e rappresentare tutta una squadra. In questo momento dove l’Inter cerca una strada di italiani giovani per il futuro, avere un portiere e un capitano così può essere la scelta giusta».

FUORI DAGLI SCHEMI – Un commento poi di Bergomi su José Mourinho, storico tecnico con cui l’Inter ha vinto tutto nel 2010: «Se uno si ferma sui risultati per giudicare Mourinho, sbaglia. Non si può mai dire che lui abbia uno stile. Lui è sempre attento alla squadra avversaria e in base alla squadra avversaria è in grado di fare piccoli aggiustamenti alla propria. Non possiamo dire sia difensivista o offensivista, ma si appoggia sull’avversario sfruttandone punti di forza e debolezze».

MERCATO – Rispondendo alle domande dei tifosi, Bergomi ha anche rivelato su chi punterebbe se si occupasse del mercato nerazzurro: «Se mi occupassi del mercato dell’Inter, i due giocatori su cui andrei sarebbero Tonali e Locatelli. Subito. Due italiani. Messi è un’utopia, sarebbe bello vederlo in Italia, ma è il Barcellona un po’ come Totti era la Roma. Mi sembra veramente difficile portare via Leo da lì».