Bergomi: «Mai avuto dubbi su Inzaghi, li avevo su Lukaku! Inter diversa»

Bergomi non aveva dubbi sul fatto che Inzaghi potesse fare bene all’Inter, mentre ne aveva di più su Lukaku. Durante la trasmissione Sky Calcio Club, l’ex difensore e capitano vede una squadra diversa adesso.

RICAMBI CHE FUNZIONANO – Giuseppe Bergomi comincia la sua analisi di Inter-Spezia da Roberto Gagliardini: «Un giocatore che non trova tanto spazio, ma quando viene chiamato in causa i suoi due-tre gol li fa sempre. L’Inter sta giocando bene, indipendentemente da chi metti in campo. Io non ho mai avuto dubbi su Simone Inzaghi, il dubbio ce l’avevo su Romelu Lukaku perché lo ritenevo determinante. Io ho parlato con Inzaghi: lui l’ha allenato per dieci giorni Lukaku, mi ha detto che ha cercato di fare tutto per trattenerlo. Poi ha capito che non era possibile, perché ne capiva veramente la forza e le potenzialità: nel nostro campionato era determinante. Arriva un giocatore come Edin Dzeko, poi Hakan Calhanoglu che nell’ultimo mese è esploso dal punto di vista caratteriale. La squadra gioca bene, deve giocare in una maniera diversa con quelli che ha a disposizione ma lo fa sia partendo dal basso sia davanti: attacca con tanti uomini».