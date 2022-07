Bergomi: «Adoro Lukaku. Acquisto perfetto per l’Inter per più motivi»

Beppe Bergomi è intervenuto negli studi di Sky Sport dove – tra gli altri temi – ha commentato (con piacere) il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter.

RITORNO PIACEVOLE – Beppe Bergomi ha commentato in questo modo il grande ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: «Io lo adoro, è perfetto per l’Inter. Nel parco attaccanti mancava un giocatore così, senza togliere nulla agli altri. Ti dà profondità, leadership, empatia con l’ambiente. È un acquisto fondamentale per i nerazzurri».