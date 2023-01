Bergomi: «Lukaku col Monza imbarazzante, vi spiego i problemi dell’Inter»

Beppe Bergomi era ospite a Tutti Convocati, il programma di Radio 24, dove ha parlato riguardo la situazione di Romelu Lukaku e dei vari problemi della formazione nerazzurra.

IMBARAZZANTE – Beppe Bergomi ha detto la sua riguardo Romelu Lukaku, senza troppi giri di parole: «È difficile, mi aveva illuso il primo tempo contro il Napoli. Quando è entrato col Monza è stato imbarazzante. Non ha tenuto un pallone, era impaurito. Non so se sia solo la condizione fisica o anche quella mentale da recuperare. In questo momento magari il ragazzo non si sente adeguato al nostro Campionato. Per l’Inter è un problema perché non avere Lukaku al top rende difficile pensare a una rimonta o a stare nelle prime quattro». Lo Zio mette un po’ di pressioni attorno al belga e all’Inter di Simone Inzaghi.

NUMERI DIECI – Bergomi ha poi continuato parlando dei problemi dell’Inter: «I problemi difensivi dell’Inter nascono da un centrocampo forte però composto da soli trequartisti. Calhanoglu era un 10, Barella anche, ora fa la mezzala ma è più offensivo. Quando questi non riescono a fare la doppia fase mettono in crisi tutto il reparto difensivo. La difesa è composta da ottimi giocatri che non devono però difendere a campo aperto. Non sono veloci, la squadra si abbassa molto si schiaccia e fa fatica a ripartire. L’unica cosa che non comprendo è la differenza tra casa e fuori. È un problema mentale, in cui anche l’anno scorso il Milan è stato migliore». L’assenza di Marcelo Brozovic sta forse pesando più di quanto si pensa.