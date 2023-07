Bergomi: «Lukaku, senso di appartenenza. Legato all’Inter»

Romelu Lukaku potrebbe tornare ancora una volta all’Inter, Beppe Bergomi ne parla in modo positivo su Sky Sport.

RITORNO – Bergomi apprezza il belga: «Tornando indietro di qualche anno Lukaku ha lasciato l’Inter in una situazione in cui non si poteva rifiutare. Il Chelsea ha pagato 113 milioni, all’Inter servivano quei soldi. Lui è sempre stato legato ai nerazzurri, anche nelle dichiarazioni dell’anno scorso, questo fa piacere. Non so se ci sarà la forza di andare a prenderlo ma è troppo importante per la squadra, per il suo senso di appartenenza, per il legame con Lautaro Martinez. Con l’arrivo di Thuram loro tre si integrano molto bene, col 3-5-2 l’Inter deve avere quattro forti»