Bergomi: «Lukaku devastante in campo aperto. Ecco come fermarlo»

Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell’Inter, è intervenuto negli studi di “Sky Sport” in qualità di opinionista per parlare di Romelu Lukaku alla vigilia di Italia-Belgio.

INARRESTABILE – Queste le parole di Bergomi su Romelu Lukaku in vista di Italia-Belgio e su come è possibile fermarlo: «Se io dovessi difendere Romelu Lukaku mi arrampicherei su di lui. Scherzi a parte, serve una fisicità enorme per affrontarlo, penso che Chiellini sia ottimo per marcarlo e in panchina avremmo anche Bastoni che lo conosce molto bene. Dovremmo essere bravi sul primo controllo ad andare in raddoppio, cercare di anticiparlo e soprattutto limitargli i rifornimenti. Lui è molto bravo ad attaccare lo spazio alle spalle e rischieremo di difendere a campo aperto e lui a campo aperto ti fa male».