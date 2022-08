Bergomi: «Lukaku dà più soluzioni all’Inter, Inzaghi saprà adattarsi! Dzeko…»

Bergomi parla dell’Inter e della nuova stagione alle porte. L’ex difensore nerazzurro, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, si sofferma su Lukaku e Inzaghi. Inoltre dice la sua sulla possibilità di vedere l’attaccante belga in campo con Dzeko.

LUKAKU ARMA IN PIÙ – Beppe Bergomi, durante il suo intervento a Sky Sport 24, parla dell’importanza del ritorno di Romelu Lukaku (vedi focus) a Milano e di come il numero 90 nerazzurro possa regalare più soluzioni a Simone Inzaghi: «Mi aspetto il Lukaku che era diventato un leader e aveva creato empatia con l’ambiente Inter. È importante che lui torni con quella voglia. E nelle amichevoli ha dimostrato di averne molta. L’Inter ha perso Ivan Perisic ma ha guadagnato davanti. Lukaku ti dà quelle soluzioni che sono mancate l’anno scorso nel parco attaccanti. Me lo aspetto deciso e con tanta voglia di far bene. Edin Dzeko e Lukaku potrebbero giocare insieme quando conta l’intensità e la voglia di raggiungere il risultato. Andarli a contrastare diventa difficile, data la loro struttura fisica».

LA CRESCITA DI INZAGHI – Dopo aver introdotto l’anomalo pre-campionato dell’Inter (vedi dichiarazioni), Bergomi parla anche di Inzaghi e di quanto l’anno scorso gli sia servito per crescere e migliorare: «Le pressioni sono molto alte. L’anno scorso non è arrivato lo scudetto, ma ha vinto due trofei e ha fatto giocare bene la squadra. Ha stravolto una squadra vincente e che giocava un calcio diverso. Inzaghi deve mantenere le sue idee e saper attendere. Quest’anno, avendo Lukaku, dovrà anche imparare a fare una difesa diversa, più bassa, che l’anno scorso era difficile fare non avendo attaccanti veloci. Inzaghi è intelligente. Ha una rosa diversa ma si saprà adattare a quello che ha disposizione». Questo il commento di Bergomi sul tecnico nerazzurro.