Bergomi: «Lukaku? Da esaltare primo gol! Infortunio? Due esempi»

Lukaku ha ritrovato una doppietta con la maglia dell’Inter che gli mancava dalla stagione 2020-2021. Bergomi fa notare come l’infortunio avuto a fine agosto non può non averlo condizionato: da Sky Calcio Club l’ex capitano fa il paragone con due suoi compagni.

IL PRECEDENTE – Giuseppe Bergomi difende Romelu Lukaku: «Tante volte abbiamo fretta nel dare dei giudizi. Lui ha detto di aver subito un grave infortunio, io ho avuto due compagni nazionali come Riccardo Ferri e Alessandro Bianchi che si sono strappati e hanno fatto molta fatica a recuperare. Pensare a trent’anni di non vederlo più andare in profondità mi sembrava strano, a Empoli non tanto sul gol che ha fatto ma sull’azione dove è andato via in progressione sulla destra ho visto qualcosa. Niente di straordinario, ma ha fatto due gol: esaltiamo il secondo, ma è il primo che apre la partita».

DERBY DI COPPA – Bergomi dà il suo giudizio sul fatto che l’Inter in semifinale di Champions League trovi il Milan: «Il derby? Era la partita che sentivo di più. Non ho mai giocato una semifinale di Champions League, sono passati vent’anni dall’altra e non c’è più la regola dei gol in trasferta. Ragionando da calciatore meglio esserci che non esserci. La Supercoppa Italiana? Dopo due settimane c’è stato il derby di campionato ed era un Milan diverso».