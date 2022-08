Bergomi: «Lukaku coinvolto ma fa ancora fatica! Lautaro Martinez MVP»

Bergomi, su Sky Calcio Club, si è espresso su Lukaku. Il centravanti è pienamente coinvolto all’Inter anche se ancora non è al top della condizione. Poi una considerazione su Lautaro Martinez

FATICA − Secondo Beppe Bergomi, Lukaku ancora deve migliorare la sua condizione fisica: «Il migliore in campo dell’Inter è stato Lautaro Martinez. Avere Lautaro Martinez con lo stesso rendimento tutto l’anno è importantissimo. Lukaku? Ancora non è nel pieno della condizione, al momento, anzi fa fatica. Però ti da profondità, fa assist. Nel gol del 2-0 si auto lancia, ne ha tantissimi intorno. Ha preso una traversa ed è quasi sempre entrato nelle occasioni dell’Inter anche se ancora non sta bene. Lo Spezia però si è consegnato».