Bergomi: «L’Inter ha paura di sbagliare. Si sente vulnerabile!»

Beppe Bergomi non è ancora convinto dall’Inter vista contro l’Empoli su Sky Sport. Qualche errore, una prestazione di alti e bassi.

TIMORE – Beppe Bergomi non ha apprezzato al 100% la prestazione della squadra di Simone Inzaghi. Il 3-0 è figlio dell’espulsione del primo tempo, manovra lenta e pochi sbocchi al Castellani contro l’Empoli. L’ex calciatore ne parla in questo modo: «Frattesi è un centrocampista classico di inserimento, oggi i due gol sono stati decisivi. Se devi vincere le partite devi saltare l’uomo, l’Inter non ce l’ha e deve andare con il palleggio portando gli uomini alti. Oggi non ha fatto una buona gara perché era preoccupata di sbagliare, guardate l’errore di Bastoni all’inizio. L’Inter si sente vulnerabile alle ripartenze e ha paura. L’anno scorso la palla viaggiava veloce, oggi non c’è Calhanoglu ed è importante questa assenza. Ora sono più attenti nel non subire ripartenze».