Bergomi: «Lautaro Martinez? Il suo viso parla! Zero critiche dai tifosi»

In Inter-Milan di domani sera Lautaro Martinez ha la possibilità di rendersi di nuovo decisivo, portando la sua squadra alla conquista della quarta Supercoppa Italiana consecutiva. Del momento particolare che il capitano nerazzurro sta vivendo ne parla Giuseppe Bergomi, con un particolare punto di vista.

NECESSARIO – Giuseppe Bergomi prova a fare luce sullo stato psicologico e fisico di Lautaro Martinez alla vigilia di un match fondamentale come Inter-Milan. L’ex calciatore nerazzurro afferma: «In questo momento i gol di Lautaro Martinez non servono, perché la squadra produce e fa gol. Però io penso che per gli obiettivi che ha l’Inter, servirà. Sarà importante che l’argentino torni a fare gol. Le occasioni che ha avuto normalmente l’anno scorso non le sbagliava, al contrario di quest’anno. Ma la cosa che mi piace di lui adesso è il viso».

Lautaro Martinez, il digiuno non fa più paura: Bergomi evidenzia una differenza col passato

MATURAZONE – Nello studio di Sky Sport 24, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, Giuseppe Bergomi prosegue la sua analisi sull’argentino: «Due o tre anni fa, quando capitavano questi periodi di digiuno da gol, lui era triste, sembrava sempre un po’ arrabbiato. Adesso Lautaro Martinez appare comunque sereno. Il tifoso dell’Inter in questo momento non dice niente al suo capitano, anzi, sottolinea le qualità che ha. Lui quindi ha questo margine per poter stare tranquillo e tornare fare gol». Di un parere simile a quello dello “Zio” Bergomi è il collega Alessandro Costacurta che, oltre che su Lautaro Martinez, si sofferma anche sul Milan.