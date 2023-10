Bergomi: «Lautaro Martinez già leader l’anno scorso. Maturato»

Un’analisi profonda e prolungata quella su Lautaro Martinez da Sky Calcio Club. Giuseppe Bergomi sottolinea la crescita del giocatore.

CRESCITA – Bergomi lo ha notato: «Lautaro Martinez era già leader l’anno scorso, anche davanti a Lukaku all’interno dello spogliatoio. Lo vedo un ragazzo maturato, consapevole, oggi la partita la vive in maniera diversa. C’erano prima momenti di rallentamento, in cui si innervosiva e si intristiva. Si allungavano quei periodi per un mese e oltre, oggi invece è continuo. Gli arrivano tante palle quest’anno, Dumfries gli ha dato tanti palloni. Con Lukaku? Quando giocava con lui il belga era riferimento offensivo, lui veniva a lavorare dietro e aiutava in difesa. Oggi deve stare in area di rigore, non si deve muovere e lo fa fare agli altri»