Bergomi: «Lautaro Martinez fuori? Ci sta! Continuo a pensare una cosa»

L’Inter stasera scende in campo contro il Genoa di Blessin con due novità di formazione (QUI le scelte ufficiali). Bergomi – ospite negli studi di Sky Sport -, parla della difficoltà di Lautaro Martinez che stasera non scende in campo dal 1′

DIFFICOLTÀ – L’Inter di Simone Inzaghi tra poco scende in campo contro il Genoa al “Ferraris”. Beppe Bergomi commenta l’iniziale panchina di Lautaro Martinez: «Io penso che ora Lautaro Martinez sia in difficoltà e allora ci sta la scelta di Sanchez, che deve lavorare bene con Dzeko. Continuo a pensare che le coppie non si completano perfettamente. Lautaro nella sua carriera questi due mesi di appannamento quasi sempre li ha avuti, adesso è da vedere ma posso capire l’allenatore. Con Lukaku era perfetto».

RITORNO DIFFICILE – Bergomi prosegue parlando del girone di ritorno dell’Inter: «L’unica cosa che voglio sottolineare è che nell’anno del Covid la Lazio nel girone di ritorno volava, poi bloccata andò a perdere con l’Atalanta. Io continuo a pensare che ha avuto un girone di ritorno con un calendario complicato, ha giocato una partita ogni quattro giorni con avversari tutti molto forti. L’aspetto psicologico ti fa andare le gambe. Correa è mancato tantissimo, la storia di Correa parla di tanti infortuni e poca continuità anche durante la partita. Ha fatto 4 gol, poi non si è visto più ed era quell’attaccante diverso da quelli che hai in rosa. Se non sbaglio l’Inter è al terzultimo posto tra le squadre che effettuano dribbling, quindi risolve tutto attraverso il gioco spendendo tanto».