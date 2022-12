Bergomi: «Lautaro Martinez deve ritrovare Lukaku! Può migliorare»

Lautaro Martinez finora è una delle delusioni dei Mondiali, dopo una prima parte di stagione con l’Inter dove invece aveva avuto più luci che ombre. Bergomi, ospite del programma L’Originale di Sky Sport, sostiene che gli serva Lukaku.



COPPIA DA RIUNIRE – Giuseppe Bergomi indica dove deve crescere Romelu Lukaku: «Fisicamente, secondo me. È vero psicologicamente, ma in quella situazione (i gol sbagliati col Belgio contro la Croazia, ndr) è stato sfortunato: non gli è girata bene. Ci sono state situazioni dove il difensore davanti non la prende e gli rimbalza sul petto, l’unica è il colpo di testa dove poteva essere più preciso. Ma forse quella palla era uscita, quindi avesse segnato gliel’avrebbero annullato. Dove può migliorare Lautaro Martinez? L’aspetto mentale. Questo periodo gli si allunga sempre, quando un attaccante non fa gol deve sempre pensare di essere utile, di non intristirsi anche se non trova la rete. Poi io continuo a pensare che abbia bisogno di un compagno di fianco: Edin Dzeko bene ma Lukaku è perfetto. Lukaku che sta bene, i due si integrano perfettamente: c’è bisogno di ritrovare questa coppia. Vedrai che Lautaro Martinez con Lukaku, tolta un po’ di responsabilità perché va all’altro giocatore, ritrova continuità».