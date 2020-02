Bergomi: “L’Inter deve fare il suo dovere! Sanchez giocatore importante”

L’Inter tra pochi minuti scenderà in campo in vista dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets. Dell’Europa League, del cammino dell’Inter e non solo ne ha parlato un grande ex, Beppe Bergomi, dagli studi di “Sky Sport” prima del match.

COMPETIZIONE IMPORTANTE – Beppe Bergomi parla così su Sky prima di Ludogorets-Inter: «L’Inter deve fare il proprio dovere, ovvero deve fare delle partite serie e concentrate. Facendo un giusto turnover. L’Europa League è una competizione importante che negli ultimi anni hanno vinto grandi squadre e dà prestigio, io l’ho vinta tre volte e per me è importante».

SU SANCHEZ – Poi l’ex giocatore dell’Inter conclude parlando di Alexis Sanchez, in prestito dal Manchester United, ad oggi non è riuscito ad esprimersi al meglio. Oggi da titolare avrà l’opportunità, in coppia con Lautaro Martinez, di dire la sua: «Sento dire che Sanchez ha fatto un solo gol… ma quante partite ha fatto? Ha dimostrato di fare belle partite vedi contro Sampdoria, Barcellona. È un giocatore importante, vediamo questa sera».