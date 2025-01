Bergomi: «Inzaghi? Trapattoni diceva questo!» Poi su Lautaro Martinez

Beppe Bergomi ha elogiato Simone Inzaghi e anche Lautaro Martinez. Lo Zio, in vista del derby tra Milan e Inter, ha parlato in questo modo.

CRESCIUTO TANTISSIMO – Beppe Bergomi, a Sky Sport durante un bel servizio legato al derby di Milano, ha parlato di Simone Inzaghi. Lo Zio ha evidenziato la crescita dell’allenatore e cita anche Trapattoni: «Inzaghi negli anni è migliorato, sia nella comunicazione che in campo. L’Inter giocare così bene raramente l’ho vista, bella da vedere. Merito dell’allenatore. Lui si scivola sempre tutto addosso, è spesso sotto critica ingiustamente. Faccio l’esempio dei cartellini gialli e delle sostituzioni, ma ha fatto scuola e ora tutti lo seguono. Stessa cosa nelle rotazioni. Ma è cresciuto tantissimo, a Milano Giovanni Trapattoni diceva allenare l’Inter è come entrare in una centrifuga. Ma Inzaghi sta facendo benissimo».

Inzaghi cresciuto, ma anche Lautaro Martinez: Bergomi sul capitano dell’Inter

ESEMPIO POSITIVO – Ancora lo Zio Bergomi, ma stavolta su Lautaro Martinez. La leggenda nerazzurra ritiene il capitano argentino un esempio positivo, un capitano vero. Questo il suo pensiero: «Quanto è cresciuto Lautaro Martinez nei momenti difficili. Sempre tranquillo, pensa cosa fosse successo 3-4 anni fa quando si innervosiva. I capitani devono essere esempi positivi e Lautaro Martinez lo è».