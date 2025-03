Bergomi: «Inzaghi non si nasconde, gli altri sì! Uno è ritrovato»

Bergomi elogia il percorso dell’Inter e anche quello di Simone Inzaghi, comunicativamente parlando. Allo stesso tempo, lo Zio si focalizza su un giocatore, cresciuto ultimamente.

DIFFERENZA – Ospite negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi parla di Simone Inzaghi e della sua crescita comunicativa nell’ultimo biennio. Al contempo, elogia anche il percorso della squadra che è ancora in corsa su tutti i fronti: «Due anni che Simone Inzaghi comunica bene, l’anno scorso ha parlato di seconda stella, quest’anno l’unico a dire di Inter in corsa per tutti gli obiettivi. Io non so alla fine se l’Inter riuscirà a vincere qualcosa, ma essere a marzo lì e con tutte le emergenze è una grande cosa. L’Inter sta facendo molto bene».

Poi Bergomi parla di difesa ed esalta anche un Calhanoglu ritrovato

RITROVATO – Lo stesso Zio Bergomi ha detto la sua sulla fase difensiva dell’Inter ed è tornato anche su Hakan Calhanoglu, che contro il Monza ha realizzato il gol del momentaneo 2-2. Questa la sua analisi: «L’Inter è una squadra che deve giocare bene e avere possesso, se poi si alza, tipo il gol che prende col Monza, a campo aperto rischia un po’. Nessuno è dotato di una velocità di recupero. Calhanoglu? Non solo gol, ma anche recuperi palla».