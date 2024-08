Bergomi: «Inzaghi, quest’anno mai turnover! Inter, un rischio grosso»

Alla terza giornata di campionato Giuseppe Bergomi esprime il proprio parere sulla nuova Inter di Simone Inzaghi e sui propositi dell’allenatore nerazzurro.

TURNAZIONE – Poco prima del fischio d’inizio di Inter-Atalanta Giuseppe Bergomi dice la sua sulle intenzioni di Simone Inzaghi nella nuova stagione: «Dove dovrà fare turnover Inzaghi? Da nessuna parte. L’anno scorso lo faceva in Champions League. Quest’anno tu non puoi scegliere, devi mettere in campo la miglior formazione in campionato e in Champions League. Quindi la turnazione dovrà essere fatta con grande intelligenza. Non è che adesso l’Inter ha più giocatori rispetto all’anno scorso. Ma è la rosa ad avere più qualità. Al posto di Klassen hai Zielinski, a quello di Sanchez hai Taremi, c’è più qualità. Poi per il resto sono rimasti tutti gli altri, non potrà scegliere ma optare per una turnazione intelligente».

Inter, l’analisi di Bergomi prima del match contro l’Atalanta

RISCHIO – Giuseppe Bergomi, continua su Sky Sport 24, spiegando quale potrebbe essere il rischio per l’Inter: «Ci sarà spazio per tutti ma col dovere di fare la migliore prestazione. Il rischio per l’Inter? Non siamo nell’era dei nove scudetti della Juventus, con un ciclo lungo già avviato. L’Inter non ha quel vantaggio sulle altre quindi il discorso della pancia piena è perfetto e questo si è visto nella prima giornata. L’anno scorso quasi mai qualcuno sbagliava e invece nella prima giornata ci sono stati due errori che hanno compromesso».