Bergomi: «Inzaghi adesso cambierà! Il Napoli non può sbagliare»

Archiviato il pareggio del Napoli, negli studi di Sky Sport ha parlato anche Beppe Bergomi che è tornato a parlare della lotta scudetto con l’Inter e del lavoro di Inzaghi.

CORSA – Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e attuale telecronista a Sky Sport, a margine del pareggio del Napoli contro il Genoa, negli studi di Milano ha commentato il rush finale con l’Inter che torna a -1 dai campani nella corsa scudetto. Queste le sue parole: «Inzaghi deve cambiare adesso, secondo me lo fa rispetto a quanto detto oggi in conferenza. Quello che viene viene, hanno approcciato bene con il Verona e oggi la stessa cosa. Adesso ci pensano bene al campionato, il Napoli non può nemmeno pareggiare e l’Inter invece dovrà pensare a vincerle tutte».