Bergomi: «L’Inter vede l’obiettivo contro il Milan, ma ha ragione Inzaghi!»

Bergomi parla di Milan-Inter, il derby in programma domani alle 20:45 e già decisivo per la possibile festa scudetto dei nerazzurri. L’ex bandiera nerazzurra cita una frase di Simone Inzaghi oggi in conferenza stampa.

COME SI GIOCA UN DERBY – Beppe Bergomi parla così alla viglia di Milan-Inter, riprendendo alcune dichiarazioni del mister in conferenza stampa: «Il Derby lo vinci quando rifiuti la sconfitta. Inzaghi ha ragione quando dice che non deve essere un’ossessione questa partita. L’Inter vuole arrivare all’obiettivo, se sarà domani meglio, ma ci saranno anche altre partite. Faranno una partita da Inter fuori casa nel derby con la maggior parte dei tifosi del Milan, con la consapevolezza di aver fatto un certo tipo di percorso. Il Milan dovrà puntare su quello che è mancato nelle due sfide con la Roma, perché è lì che c’è stata una differenza».