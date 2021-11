Bergomi: «Inter, una sola insufficienza. Calhanoglu il migliore nel derby»

Milan-Inter è terminata 1-1. In gol Calhanoglu nei nerazzurri, mentre autorete di Stefan de Vrij per i rossoneri. Bergomi dà i voti ai giocatori di Simone Inzaghi su Sky Calcio Club.

VOTI – Questi i giudizi di Giuseppe Bergomi sui giocatori dell’Inter nel derby: «Una sola insufficienza ed è quella di Lautaro Martinez, migliore in campo Hakan Calhanoglu. Buona partita anche degli esterni Matteo Darmian e Ivan Perisic, Alessandro Bastoni il migliore dei tre in difesa. Edin Dzeko sottotono ma si merita sufficienza per giocata nel primo tempo. A me l’Inter è piaciuta. Male chi è entrato, non hanno inciso sulla partita dei nerazzurri e non ha dato alcun voto».