Bergomi: «Inter troppo impaziente, ritrovi un’identità! Solo così potrà risalire»

Bergomi traccia un breve quadro sull’Inter di questa prima parte di campionato. L’ex calciatore nerazzurro, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, esprime qualche consiglio che possa portare la squadra di Inzaghi sulla buona strada al ritorno dalla sosta delle nazionali (vedi articolo). Di seguito le parole di Bergomi, riportate da Radio Sportiva.

RITROVARE LA VOGLIA – Beppe Bergomi, durante il suo intervento al Festival dello Sport di Trento, spende delle parole anche sull’Inter. L’ex calciatore cerca di inquadrare il periodo dei nerazzurri: «Io non entro nell’aspetto tecnico-tattico, ma piuttosto su quello psicologico. Vedo una squadra che in questo momento è un po’ impaziente nel voler raggiungere un buon risultato. Non fa quel metro sporco per salvare un tiro, per aiutare i propri difensori. L’Inter deve ritrovare quell’identità, quella voglia, che gli ha permesso in questi tre anni di rimanere protagonista. Fossi nell’Inter punterei molto su quello. Perché se riesce a ritrovare questo allora è una squadra ancora in grado di risalire e poter scalare la classifica e rimanere in alto per i propri obiettivi». Bergomi si dice ancora fiducioso sulla ripresa dell’Inter e sprona affinché la squadra di Simone Inzaghi riesca a ritrovare la voglia.