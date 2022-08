Bergomi: «Inter troppo impaziente, con la Lazio si poteva difendere l’1-1»

Beppe Bergomi, a Sky Calcio club, si è espresso sulla sconfitta dell’Inter contro la Lazio all’Olimpico. Lo Zio ritiene i nerazzurri troppo frenetici e impazienti e non bravi a leggere i momenti delle partite

IMPAZIENZA − Bergomi bacchetta la squadra di Inzaghi sulla troppa frenesia: «Gagliardini su Milinkovic Savic? Penso sempre che uno non debba snaturare il proprio gioco. L’Inter non è il Torino, l’Atalanta, lo stesso Milan che ti viene a prendere uomo su uomo. La Lazio ha giocato bene, non ha mai concesso la profondità ai due attaccanti dell’Inter. L’Inter è una squadra che vuole dominare sempre il gioco, ma bisogna leggere i momenti della partita. Con i cambi è cambiata la gara, lì dovevi difenderti e portare anche a casa l’1-1. Vedo un po’ di impazienza ma mi è piaciuta l’intervista di Alessandro Bastoni. Lukaku? Non lo tolgo mai, neanche quando non è in partita».