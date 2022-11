Bergomi: «Inter, troppi gol subiti! Sprecate occasioni ma senza aver mai dominato»

Beppe Bergomi dagli studi di Sky ha sottolineato i troppi gol subiti dall’Inter fin qui commentando anche la partita vinta dai bianconeri.

STESSI ERRORI – Bergomi commenta Juventus-Inter sottolineando gli errori dei nerazzurri che si ripetono dall’inizio della stagione: «Da un calcio d’angolo a favore l’Inter ha preso gol e da quel momento la partita è cambiata. La partita era in un sottile equilibrio, ma l’Inter non ha mai dominato la partita. I nerazzurri hanno perso cinque partite subendo tredici gol in trasferta, sono troppi. La squadra è in grado di fare dei filotti di vittorie e continuo a pensare che le partite migliori le fa contro squadre che giocano in maniera aperta, la Juventus invece è rimasta chiusa dietro».