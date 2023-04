Bergomi: «Inter, troppe questioni aperte! Inzaghi non lo tocco mai»

Bergomi prova a capire cosa stia succedendo all’Inter, da ieri fuori dalla zona Champions League. Ospite a Sky Calcio Club, l’ex difensore e capitano è anche dubbioso su Lukaku ma salva Inzaghi.

REPLAY – Giuseppe Bergomi entra nel merito delle difficoltà di Romelu Lukaku, non solo in questa stagione all’Inter: «Se torno indietro all’anno di Antonio Conte è un ragazzo che stava bene fisicamente. Un ragazzo di un metro e novanta deve stare bene, a me è piaciuta la definizione che ha dato Luciano Spalletti: la palla deve ruzzolare bene. Sono due anni per Lukaku, già dall’anno scorso».

DIFFICOLTÀ DIFFUSE – Oltre a Lukaku per Bergomi ci sono altri problemi nell’Inter: «Ha troppe questioni aperte. La questione Milan Skriniar, quella Marcelo Brozovic, tante cose che non ti fanno avere quella compattezza e unione che se sei nel mood giusto vinci le partite. Simone Inzaghi io non lo tocco mai. L’Inter era partita bene in campionato, adesso è in un’altra situazione. Adesso leggo che Stefan de Vrij non è contento e che Francesco Acerbi non sa cosa fare, ma sono tutti argomenti che ora devono rimanere sottotraccia. Hai due mesi importanti, però viaggi su un filo sottile e puoi scivolare fuori da tutto. L’Inter meritava di vincere, non sta male».