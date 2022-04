Bergomi: «Inter, tre punti fondamentali. Rigore? C’è pestone sul piede»

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha commentato il successo dell’Inter contro la Juventus. Lo “Zio” commenta inoltre l’episodio del rigore

FONDAMENTALE – Queste le parole di Bergomi: «Rigore in Juventus-Inter? Faccio un passo indietro, all’episodio dell’andata. Io avevo capito che Rocchi, da lì in poi, quei tipi di contatti li chiamava “rigorini” e non voleva più vederli. E infatti altre situazioni del genere non sono state punite. Qui, se vai a rivedere, c’è il pestone sul piede. Inter? Tre punti fondamentali, per i nerazzurri vincere a Torino è sempre stato difficilissimo, anche negli anni migliori. I nerazzurri oggi non hanno fatto una bella partita, poi i tre punti sono importanti. Se questo risultato darà una scintilla lo vedremo più avanti. Brozovic? È fondamentale per questa squadra, ha faticato, ma è fondamentale».