Bergomi: “Inter, tieni Lautaro Martinez! Sostituto? Werner. Al Barcellona…”

Condividi questo articolo

Beppe Bergomi, ex giocatore e capitano dell’Inter, nel corso di una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha detto la sua riguardo l’attacco nerazzurro, in particolare Lautaro Martinez e il suo futuro.

OTTIMO GIOCATORE – Beppe Bergomi parla subito di Lautaro Martinez e del suo futuro: «Lautaro Martinez ottimo giocatore o futuro campione? Oggi è un ottimo giocatore. Io nelle mie classifiche, nelle valutazioni, sto sempre basso. I fuoriclasse al momento sono due: Messi e Ronaldo. Cristiano lo stimo per la fatica che fa a stare a quei livelli, anche con gli anni che passano, mentre l’altro è un genio. E poi io ho giocato negli anni 80 e 90 in una Serie A che ospitava tutti i top. Se noi diciamo che questi sono campioni, Van Basten cos’era? E Gullit? E Careca? E Matthäus? Io parto da questa base, non riesco a parlare con facilità di campioni. Ronaldo il Fenomeno era un fuoriclasse, Zidane era straordinario, Lautaro è un ottimo giocatore in crescita. Poi vedremo. L’Inter ne può fare a meno? Domanda difficile, in questi casi va valutata la “fase” dei giocatori. E lui è in crescita: lo vedi che sta esplodendo, sta venendo fuori. Al contrario di uno di cui si è parlato come possibile sostituto, Griezmann: non dico che non sia forte, ma Lautaro ha una parabola che sta crescendo, e prenderai i suoi anni migliori, l’altro è ancora bravo, ma sta scendendo. Per questo dico che bisogna fare tutto il possibile per tenerlo. Antonio Conte e Romelu Lukaku lo hanno aiutato tanto, Perché Romelu è un generoso, gioca per la squadra. Ha il giusto egoismo da attaccante, ma ti sa dare anche la palla giusta, ti fa fare gol. E lui ne ha beneficiato. Con Icardi, ad esempio, la coppia non poteva funzionare. Funziona così, con quei due: in questo ha molti meriti anche Conte che li ha voluti insieme, li tiene insieme e li fa combinare bene. Lautaro ci mette del suo, ma lo hanno aiutato».

AL BARCELLONA – Lautaro Martinez potrebbe trasferirsi al Barcellona, un calcio diverso rispetto l’Italia ma secondo Bergomi l’attaccante argentino non troverebbe difficoltà: «Lautaro Martinez si adatterebbe al gioco del Barcellona? Eccome. Andrebbe in un calcio diverso dal nostro e lui ha qualità. Guardate quando viene incontro alla palla e gioca di sponda: come la difende, ha la furbizia e la malizia giusta. In una squadra che palleggia tanto nella metà campo avversaria sarebbe sempre nel vivo. E poi lui dà anche una mano dietro. L’Inter può trattenerlo? C’è una clausola. i sono tanti soldi in ballo. Se te li danno tutti puoi anche pensare di andare a prendere qualcun altro».

SOSTITUTI – Bergomi dice la sua riguardo i possibili sostituti: «Premessa: io terrei sempre il Toro. Poi, se dovessi essere costretto a sostituirlo, punterei su Werner, del Lipsia, perché ha una velocità impressionante. L’Inter ha bisogno di qualcuno che dia profondità, perché la forza fisica ce l’ha con Lukaku. Se ti danno 110 milioni vai a prendere uno che ha gamba. Il calcio moderno si basa molto su questo, sulla fisicità e sulla gamba. E Werner è veloce, cattivo, “rabbioso”, ha lo strappo. All’Inter non serve un altro tipo di punta. Nel calcio di oggi uno molto piccolo deve avere doti straordinarie, se no avrà vita dura».