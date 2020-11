Bergomi: “Inter, subiti troppi gol! Conte piÃ¹ offensivo e difesa alta…”

Bergomi: “Inter, subiti troppi gol! Conte più offensivo e difesa alta…”

Giuseppe Bergomi

L’Inter ha subito troppi gol in questo inizio di stagione, secondo Beppe Bergomi questo è dovuto anche al gioco di Antonio Conte, più offensivo rispetto la scorsa stagione. Di seguito le parole dell’ex nerazzurro nel corso di “Sky Calcio Club”.

I GOL SUBITI – Inter più offensiva e meno attenta in difesa, questo il pensiero di Bergomi: «Hanno preso molti gol cercando di fare la partita e restando sempre alti. Stavolta erano preoccupati su questo, per non prendere queste imbucate. A Madrid se Stefan de Vrij sta fermo (sul 3-2, ndr) l’avversario prende e si gira. Era molto lontano, ha continuato l’uscita. Ho fatto la domanda ad Antonio Conte dopo il derby, se vuole vincere le partite 4-3 o 5-4, e lui ha risposto che quest’anno sono molto più offensivi. Cerca di essere più offensivo, quindi manda fuori anche la difesa un po’ più alta. Gli interpreti sono buoni e stanno facendo bene, a Bergamo erano più preoccupati e hanno rischiato poco. La partita è esplosa dopo il gol dell’Inter. L’Inter può fare contropiede, perché ha Romelu Lukaku, ma non ha giocatori che ti saltano l’uomo».