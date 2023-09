Bergomi: «L’Inter non ha sottovalutato il Sassuolo. Pagato assenze e…»

Giuseppe Bergomi analizza quanto visto in Inter-Sassuolo. L’ex nerazzurro prova a spiegare cosa non ha funzionato nella squadra di Simone Inzaghi, che questa sera ha perso la prima partita di campionato.

ANALISI – Giuseppe Bergomi, ospite del salotto di Sky Sport 24 nel dopo partita di Inter-Sassuolo, dichiara: «Perché l’Inter ha perso? Il Sassuolo è un avversario molto difficile. L’Inter non ha fatto un cattivo primo tempo. Anzi, ha creato diverse situazioni. Ma il Sassuolo ti allunga il campo, ti fa correre tanto all’indietro e ti fa spendere tante energie. L’Inter in questo momento ha perso dei cambi in dei ruoli, soprattutto nel reparto offensivo con Arnautovic. E con certe difese il Cuadrado di turno ti dà delle alternative che l’Inter non ha adesso. La squadra nerazzurra è un po’ stanca in questo momento e quando ti allunghi diventa difficile. Il merito va dato al Sassuolo. Secondo me nella testa di Inzaghi questa era la partita più pericolosa e ha schierato la formazione migliore. I nerazzurri non hanno sottovalutato nessuno, sapevano qual era la forza dell’avversario. Contro il Sassuolo se non concludi l’azione prendi la ripartenza. L’Inter quando deve correre all’indietro ha tre centrocampisti numero dieci. È difficile riuscire a coprire tutto il campo. Per me è troppo importante per questa squadra avere quattro giocatori d’attacco con caratteristiche diverse, ma soprattutto avere un giocatore di struttura. Arnautovic sarebbe stato importantissimo anche in una partita del genere».