Bergomi: «Inter, si parla di impresa. Scelte? Gosens non come Dimarco»

L’Inter è riuscita a ottenere la qualificazione in Champions League con una giornata d’anticipo. Bergomi, oltre a evidenziare il valore di questo obiettivo, ribadisce la sua preferenza per Dimarco rispetto a Gosens. Ne ha parlato durante Terzo Tempo Europa, su Sky Sport.

IL TRIONFO – Giuseppe Bergomi valuta la qualificazione dell’Inter in Champions League: «Si parla di impresa. In un momento di difficoltà fa le due partite col Barcellona, svolta anche in campionato e trova compattezza di squadra. Abbiamo cominciato a ragionare e costruire le squadre con più mentalità europea, iniziando a investire sui giocatori giovani che vanno nell’uno contro uno. Non mi meraviglierei che le nostre squadre, se dovessero avere un sorteggio un po’ favorevole, possano andare. Di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic non ne abbiamo trovato tanto. Il gol di Lukaku? Porta entusiasmo. I tifosi dell’Inter aspettavano quello, si caratterizza molto con questo giocatore. L’Inter è cresciuta in atteggiamento, sa essere paziente. Non l’ha sbloccata all’inizio, ma è rimasta compatta: sta giocando da squadra, quello che non le riusciva all’inizio. Poi delle scelte: Federico Dimarco perde qualcosa in fase offensiva ma non puoi lasciarlo fuori. Robin Gosens, con tutto il rispetto, non ha questa qualità e questo piede».