Bergomi: «Inter-Roma, gioca Asllani. Ecco perché non avuto molto spazio»

Beppe Bergomi ha parlato di Kristjan Asllani, centrocampista che potrebbe scendere in campo titolare oggi in Inter-Roma.

CENTROCAMPISTA – Queste le parole da parte di Beppe Bergomi nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay su Kristjan Asllani in Inter-Roma. «Giocherà Asllani. Io ai tifosi dell’Inter chiedo sempre: “Mai voi quanto volte lo avete visto giocare Asllani?”. Effettivamente io l’ho visto forse l’anno scorso una volta e qualche amichevole. Lui ha che piedi educati, molto bravo. Non ha un grande fisico, però è un giocatore molto intelligente. Non gli ha dato grande spazio perché togliere uno come Brozovic diventava difficile. Però sono curioso anche io di vederlo».