Bergomi: «Inter, rischiato solo il giusto. Ma non ha saputo finalizzare»

Bergomi trova nella finalizzazione il lato negativo dell’Inter vista contro il Real Madrid mercoledì sera. Queste le dichiarazioni dell’ex capitano nerazzurro, nel corso di Terzo Tempo Europa su Sky Sport.

BENE A METÀ – Il giudizio di Giuseppe Bergomi sull’Inter vista col Real Madrid non è del tutto positivo: «Ha creato delle occasioni, ma ha trovato di fronte un grande portiere come Thibaut Courtois. Non è stata in grado di finalizzare: anche nel secondo tempo ha avuto una grande occasione con Edin Dzeko sul colpo di testa, poi più è andata avanti la partita è andata avanti a un calo fisico. Il maggior palleggio del Real Madrid è venuto fuori, però l’Inter ha rischiato il giusto. Un paio di scivolate di Milan Skriniar e per il resto era in controllo, la sconfitta è immeritata».