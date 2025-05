Bergomi sicuro: «Inter, non puoi farti rimontare 2 volte. Poco libera di testa»

Giuseppe Bergomi si è pronunciato nel post-partita di Inter-Lazio, sfida che si è conclusa con il risultato di 2-2. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Giuseppe Bergomi si è così espresso a Sky Sport al termine del match pareggiato dall’Inter contro la Lazio per 2-2: «Una volta che sei davanti due volte, devi portarla a casa. Si è rivista la squadra che ha avuto quei problemi nella settimana che ha reso il Napoli capolista. Una compagine diversa rispetto a quella che ottenuto una vittoria contro il Torino, quando è stata molto più libera. Non capisco dove stia il problema, per Conte, sul piano degli infortuni. La sua squadra ha giocato solo in Serie A e qualche partita in Coppa Italia, per cui non comprendo perché lamentarsi».