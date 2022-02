Bergomi: «Inter, puoi far male sulle fasce! Temo il fattore stanchezza»

Beppe Bergomi intervistato dal collega, Andrea Ramazzotti per il Corriere dello Sport, ha parlato di Inter-Liverpool e del momento dei nerazzurri considerando le partite ravvicinate e la qualità dell’avversario stasera.

LA PARTITA – Bergomi inizia l’intervista elogiando il gioco degli inglesi e come, invece, potrebbe far male l’Inter: «Il Liverpool è forte e ha un attacco da paura. Si troveranno di fronte una formazione che ha ritmo, che verticalizza e sfrutta la velocità dei suoi attaccanti. Non pensate che cambi modo di giocare perché è in trasferta: in mezzo presserà e vorrà controllare la partita. Per l’Inter sarà complicato. I nerazzurri possono sfruttare in particolare le fasce: se Perisic e Dumfries stanno alti e spingono, possono mettere in crisi gli esterni del Liverpool».

SENZA BARELLA – Bergomi parla dell’assenza di Barella: «Nicolò avrebbe fatto comodo perché in rosa un altro con le sue caratteristiche non c’è: lui abbina alla grande la fase di interdizione agli inserimenti, ha gamba, ritmo ed entusiasmo. L’Inter dovrà essere brava a sopportare il pressing degli inglesi senza perdere qualità nel palleggio. Confido nell’esperienza di Vidal e mi auguro che giochi con umiltà. Tante volte vuole esagerare con il colpo a effetto o con giocate che non sono nelle sue corde».

STANCHEZZA – Bergomi parla di come la squadra di Inzaghi arriva all’ottavo di finale: « Mi chiedo: ma come si fa a costringere chi arriva agli ottavi di Champions League a sfidare, da gennaio in poi, Atalanta, Milan, Lazio e Napoli in campionato, la Juventus in Supercoppa Italiana, più la Roma in Coppa Italia? Così chiunque andrebbe in difficoltà a livello fisico».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti