Bergomi: «Inter, PSV o Feyenoord? Ecco la mia preferenza!»

L’Inter prenderà il PSV o il Feyenoord in Champions League agli ottavi di finale. Su Sky Sport Giuseppe Bergomi dà la sua preferenza e spiega le motivazioni.

TABELLONE – PSV o Feyenoord, Real Madrid o Bayern Monaco. Queste sono le possibili parti di tabellone che potrebbero toccare all’Inter di Simone Inzaghi a partire dagli ottavi di finale di Champions League. Le due olandesi sono state la sorpresa autentica del turno dei playoff eliminando sia Milan che Juventus ed evitando perciò l’eventualità di un derby italiano. Per Inzaghi e i suoi è stato sicuramente un sospiro di sollievo, ma non si può sottovalutare qualsiasi tipo di avversario. Questo anche per i risultati non proprio rassicuranti dell’Inter nell’ultimo periodo di partite.

Inter, l’esito preferito da Bergomi in Champions League

PREFERENZA – Beppe Bergomi, ospite in studio su Sky Sport, esprime la sua preferenza sul sorteggio di domani alle ore 12: «Io preferisco la parte del tabellone del Feyenoord per l’Inter. Loro hanno tante assenze, non ho visto una grandissima squadra nelle partite giocate. Andrebbe poi nella parte dove eviterebbe il Real Madrid, dove Ancelotti ha trovato ancora una volta la quadra per far giocare i quattro davanti. Il Real visto l’altro giorno è più forte. Asencio del 2003 difende benissimo, Rudiger e Alaba sono rientrati. Io ci ho perso troppe volte».