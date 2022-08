Bergomi: «Inter, pre-campionato anomalo. Skriniar mai da vendere!»

Beppe Bergomi in collegamento con gli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo la preparazione estiva dell’Inter, facendo riferimento alla difesa e al mercato, con Milan Skriniar sullo sfondo.

PREPARAZIONE E MERCATO – Beppe Bergomi dice la sua riguardo la preparazione estiva della squadra allenata da Simone Inzaghi e il mercato: «L’Inter ha fatto un pre-campionato anomalo per cercare di trovare subito la forma, un allenamento congiunto nel mezzo della settimana per poi sfidare una squadra “big” il sabato. È importante capire come starà questa squadra soprattutto in difesa dove sono tutti più strutturati e hanno bisogno di più tempo per tornare in forma. Un giocatore come Milan Skriniar non sarebbe mai da vendere, in assoluto. Un giocatore che sente tantissimo l’Inter, come lui Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Anche io so che anche loro avevano individuato Skriniar per fare questo “più” sul mercato, però devono anche tirare una linea e prendere una decisione. Pensare di poterlo dare via l’ultima settimana di mercato poi è difficile andare a sostituire. Si parla di Akanji, che è forte e può sostituirlo, ma non sarà mai Skriniar».