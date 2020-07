Bergomi: “Inter piÃ¹ fluida con Lautaro Martinez e Sanchez! Bene oggi”

Bergomi: “Inter più fluida con Lautaro Martinez e Sanchez! Bene oggi”

Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter oggi opinionista, dagli studi di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo la vittoria per 4-0 della squadra allenata da Antonio Conte, facendo riferimento in particolare su Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

LOTTA SCUDETTO – Beppe Bergomi su Sky parla della vittoria dell’Inter contro la Spal: «Le squadre che ambiscono a vincere uno scudetto, l’anno prima devono sempre cercare di migliorarsi come classifica, come punteggio e anche come qualità di gioco. L’Inter nonostante gli alti e i bassi oggi ha giocato bene, con continuità, mantenendo un livello di gioco importante in entrambi i tempi perché non sempre era riuscito a farlo. La prossima giornata giocherà prima della Juventus, nella trasferta difficile contro la Roma».

CON LAUTARO E SANCHEZ – Bergomi poi ha parlato in particolare della coppia d’attacco che al momento guida l’Inter verso la vittoria, senza l’infortunato Romelu Lukaku: «Quando giocano insieme Lautaro Martinez e Sanchez la manovra dell’Inter è più fluida, senza niente togliere a Romelu Lukaku. I due si cercano, Sanchez è brillante, si stacca dalla linea difensiva, fa assist, c’è più fantasia».

PRESUNTO RIGORE – Bergomi conclude parlando dell’episodio del presunto rigore: «Handanovic non cera i piedi di Strefezza. Noi vediamo la palla che va fuori ma lui ha dovuto accelerare per toccare la palla, però la penso come Luigi Di Biagio. Ne abbiamo visti tanti di quei rigori che questi se te lo danno…».