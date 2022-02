Bergomi: «Inter più debole di anno passato ma gioca meglio. Conte…»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport nel post Europa League, ha parlato dell’Inter e di come la squadra gioca meglio nonostante l’indebolimento della rosa. Poi qualche battuta sullo sfogo di Conte

SFOGO − Il pensiero di Bergomi sulle parole di Conte (vedi articolo): «Trovo strano il suo sfogo, ci ricordiamo quelli all’Inter e alla Juventus che avevano un senso. Chi ha arrivato dopo di lui in queste squadre ha fatto bene, come Allegri. Inzaghi non so se vincerà ma l’Inter anche se si è indebolita gioca veramente bene. Ha passato il turno in Champions League, ha vinto la Supercoppa Italiana. Ci sta questo piccolo momento di stop ma sta andando bene l’Inter. Conte al Tottenham si trova contro diverse big, in Premier League è lui che è ossessionato della vittoria ci resta malissimo quando non riesce a farlo».