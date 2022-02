Bergomi: «Inter, Perisic indispensabile. I nerazzurri faticano su una cosa»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ritiene Perisic fondamentale per l’Inter e quasi insostituibile. Poi individua un difetto nella squadra di Inzaghi

CAMBI − Bergomi, come Di Canio (vedi articolo), riprende il tema delle mosse di Inzaghi: «L’avere tutti questi nomi pesanti in panchina, ti portano a fare delle sostituzioni. Il cambio di Lautaro Martinez che ha fatto 70′ con Alexis Sanchez e ci sta, anche io Ivan Perisic l’avrei tenuto se non era qualcosa di grave. Se non era necessario lo avrei tenuto perché è indispensabile per questa squadra».

MANCANZA − Secondo Bergomi, ai nerazzurri manca un giocatore: «L’Inter deve accettare la sconfitta e farsela scivolare addosso, se non reagisci subito puoi andare in difficoltà. E’ un’ottima squadra che gioca bene e Simone Inzaghi la manda oltre i suoi limiti. Fa fatica a chiudere le partite perché gli manca il giocatore che strappa le gare come lo scorso anno. Ha tutti giocatori che vengono in contro e giocano, quando arrivi verso la fine però hai bisogno di giocatori che strappano. L’Inter ha vinto solo due scontri diretti. E’ una squadra forte che non riesce ad allungare».