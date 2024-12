Bergomi: «Inter paziente col Parma». Poi si esprime su Inzaghi!

Lo Zio Beppe Bergomi dice la sua sull’Inter, che ha vinto col Parma 3-1. Allo stesso tempo, esalta anche Simone Inzaghi.

SQUADRA PAZIENTE – Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ha elogiato i nerazzurri per la vittoria sul Parma: «Lautaro Martinez lavora sempre per la squadra, l’Inter ha trovato un avversario insidioso, il Parma è sempre una squadra che riparte veloce. La squadra di Inzaghi è stata paziente. Il Parma ha cercato di fare la stessa tattica del Milan, ma l’uomo in più è stato Mkhitaryan. Fatta gran bella partita dall’Inter. L’Inter cerca sempre di trovare la soluzione dove cercare di far male alla squadra avversaria. La solidità in Champions League è un fattore e soprattutto con che avversari: perché il Manchester City di settembre non era questo di oggi e anche l’Arsenal è una grande squadra».

Bergomi si esprime anche su Inzaghi: migliorato all’Inter

MIGLIORATO – Ancora Bergomi, stavolta sul tecnico della Beneamata: «Inzaghi? L’Inter migliora sempre, inoltre la sua gestione della comunicazione è migliorata. Tutti cercano di nascondersi, mentre lo scorso anno dice: “Noi puntiamo al campionato”. E anche quest’anno si pensa sempre in grande».