Bergomi: «Inter paziente nel trovare la soluzione contro il Napoli»

Beppe Bergomi commenta la vittoria dell’Inter contro il Napoli in Supercoppa Italiana e la corsa Scudetto con la Juventus su Sky Sport.

COMMENTO – Beppe Bergomi parla in questo modo: «Il Napoli ha messo in difficoltà l’Inter, teneva la linea alta con coraggio e aveva la squadra corta. Complimenti a Mazzarri, non ci sono state grandi occasioni e ha tenuto bene l’Inter. La partita è stata in equilibrio. Affrontare l’Inter lo si fa solo tenendo un ritmo infernale e andando ad aggredirla alta, o la aspetti. I nerazzurri non erano brillanti oggi, però sono stati bravi. Sono stati calmi e pazienti fino a trovare la soluzione per vincere. Scudetto? Corsa con la Juventus in grande equilibrio. Senza le coppe i bianconeri avranno un vantaggio, hanno migliorato il loro gioco anche. Per forza rimane là con quegli attaccanti»