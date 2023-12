Bergomi: «Inter, partita girata su un episodio! Ciclo complicato»

Bergomi, ex bandiera dell’Inter, nel corso di Sky Calcio Club, ha commentato la vittoria dell’Inter sul campo della Lazio

EQUILIBRIO – Bergomi ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Lazio all’Olimpico. L’ex calciatore si è soffermato anche sulle rotazioni di Inzaghi. Queste le sue parole: «Non vorrei smorzare gli entusiasmi, ma la partita dell’Inter è girata su un episodio. La partita contro la Lazio era in equilibrio la squadra di Inzaghi era sotto ritmo. All’Inter piace farsi aggredire per poi trovare gli spazi. Arrivava da un ciclo complicato contro Juventus, Napoli e Real Sociedad, oggi non era facile mantenere il gioco. L’anno scorso Inzaghi non poteva fare alcune rotazioni che sta facendo adesso, Lukaku non è mai stato a disposizione, Brozovic stessa cosa e ha dovuto adattare Calhanoglu. Quando ha poi avuto la squadra al completo ha iniziato, ma ricordo che non era nei primi quattro e ha dovuto vincere un bel po’ di fila per rientrare».