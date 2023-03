Bergomi: «Inter, ora unione e responsabilità da tutti! Da Barella…»

Beppe Bergomi ha parlato del momento dell’Inter dopo il KO con la Juventus. Lo Zio sprona la squadra ad assumersi la propria responsabilità. Poi dice la sua su Barella e il Benfica. Le sue parole sul canale YouTube di Gianluca Rossi

UNITÀ − Lo Zio Bergomi chiama alla compattezza: «Rispetto ad altre volte, l’ho accettato. Bisogna guardare alla prestazione, che è la cosa più importante in questo momento. Per noi la Juventus è una squadra complicata per il tipo di rosa che l’Inter ha. Imperfetta e senza qualcuno che salti l’uomo. Lasciamo da parte l’episodio e mi concentro più sulla prestazione. La cosa più importante è ritrovare compattezza, unione di intenti e recuperare determinati giocatori perché ci aspetta un tour de force incredibile».

OPERATO − Poi Bergomi sul lavoro di Inzaghi: «In questi due anni sono andato un po’ controcorrente. Tutti valutavano l’Inter come la miglior rosa, io dicevo di no. Quando dico che l’Inter non è una squadra europea, ovvero da uno contro uno e corsa, e perché non ha determinati giocatori. Inzaghi? Nelle partite decisive c’è sempre stato. È vero che ha vinto Coppe Italia e Supercoppe Italiane, ma le ha vinte contro Juventus e Milan. Poi l’Inter si è impoverita nelle ultime sessioni di mercato. Mancano 3 mesi ognuno sia assuma la propria responsabilità, non solo Inzaghi. Barella? È un leader. Ricordo in Supercoppa che Theo gli dà una spallata che lo butta fuori dai cartelloni pubblicitari. Lui si alza, gli da una pacca sulla spalla e se ne va. Significa che è centrato. Benfica? Forte, sulla carta dico 55 loro e 45 noi. Ma è un sorteggio fattibile, eventualmente se passi hai una semifinale contro una squadra italiana. È il momento di stare uniti. Remare tutti nella stessa direzione e guardare avanti».