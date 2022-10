Bergomi: «Inter, ora nessuno si lamenta! Calhanoglu migliore in campo»

L’Inter batte la Salernitana ottenendo così la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella con il Sassuolo. Bergomi, che ha visto e commentato la partita dal vivo, intervenuto nel corso di Goleador su Sky Sport, premia l’atteggiamento di tutta la squadra con una menzione speciale per Calhanoglu

ATTEGGIAMENTO – L’Inter ritrova risultati e compattezza. Beppe Bergomi sottolinea proprio la svolta in termini di atteggiamento della squadra di Simone Inzaghi: «Oggi, che ho visto dal vivo la partita, si sono viste tutte quelle cose che raccontiamo. Ovvero una squadra che non sbraccia più, grande aiuto tra i compagni e un Calhanoglu che ha fatto veramente una grande partita. Io all’inizio sono stato molto critico con Barella ma se gioca così è il centrocampista internazionale che conosciamo e sta dimostrando di essere un grande giocatore. Sta interpretando bene il ruolo non solo con gol e assist ma anche nel recupero palla. Ha dato certezze nel ruolo di Brozovic e oggi è stato il migliore in campo per l’Inter».

VITTORIA NON SCONTATA – Bergomi dice anche che contro la Salernitana non era una partita così scontata: «Ora l’atteggiamento è giusto, nessuno si lamenta, nessuno è impaziente e tutti si aiutano. Poi certo la partita in casa con il Barcellona poteva andare in qualsiasi modo, tanti episodi ma alla fine quando sei unito i risultati arrivano e anche le prestazioni perché a Barcellona è stata una squadra vera. Oggi non era così scontato, invece ha sempre avuto in mano la partita, ha rischiato pochissimo ed è stata una prova di maturità. C’è voglia di attaccare gli spazi, andare in profondità, stanno facendo le cose giuste».