Bergomi: «Dell’Inter non si parlava così a settembre, campionato aperto»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio Club, elogia Inzaghi e l’organico dell’Inter non dimenticando però le critiche di inizio stagione. Poi sul campionato reclama cautela.

INCIDERE − Giuseppe Bergomi non ha dubbi sul lavoro di Simone Inzaghi: «Abbiamo tuttora squadre che rischiano la giocata. L’Inter, il Napoli, la Fiorentina iniziano da dietro, ma farlo sul campo di San Siro diventa difficile. Inzaghi sta incidendo tantissimo sulla squadra, perché è vero che l’organico è forte ma a settembre e ad agosto non si parlava così. Inzaghi molto bene anche perché ha trovato una squadra che rispecchia il suo sistema di gioco».

CAUTELA − Per Bergomi il campionato rimane aperto: «L’Inter è una squadra forte però sei-sette giornate fa era dietro sette punti al Milan. Come ha detto Massimiliano Allegri se l’Inter perde una partita le altre sono tutte addosso, per questo dico che è aperto il campionato. Ieri l’Inter ha vinto con la forza e la panchina, anche se il Venezia meritava il pari. Ora arrivano le coppe e altri impegni, bisogna dunque stare cauti. Ogni squadra durante l’annata vive di momenti bassi e alti. Un mese fa si diceva di come l’Inter avesse cambiato il suo modo di giocare. La condizione fisica diventa fondamentale».