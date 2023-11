Bergomi: «Inter, non mi aspetto prova scintillante! Una occasione»

L’Inter che stasera affronterà il Benfica sarà una squadra completamente rivoluzionata rispetto alla norma. Inzaghi dunque ha deciso di far riposare tantissimi titolari e dare fiducia alle ‘seconde linee’. Bergomi su Sky Sport non si aspetta una prestazione scintillante

ROSA AMPIA CON UN RISCHIO – L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo con il Benfica con un undici titolare quasi del tutto nuovo di zecca. Secondo Beppe Bergomi, potrebbe venir fuori una prestazione non scintillante: «Tutte le squadre hanno rose ampie, la bravura dell’Inter è tenerli tutti a posto anche se ci sono assenze importanti in difesa. Quindi lì è dove fa meno rotazioni. Poi se mi chiedi se è giusto cambiare così tanto alla fine dico di sì, l’unica cosa che essendo uno sport di conoscenza non mi aspetto una prestazione scintillante perché non è mai facile giocare bene cambiando molti uomini. È l’occasione giusta per vedere a livello internazionale come si comportano».