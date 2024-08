Bergomi: «Inter, non fare come il Napoli! In prima fila con un’altra»

Lo Zio Bergomi ha detto la sua sull’Inter, che sabato esordirà contro il Genoa in campionato. L’ex giocatore parla anche delle squadre rivali.

AVVISO – Giuseppe Bergomi ha detto la sua sull’imminente campionato di Serie A. Lo Zio dice Inter, ma avvisa: «Continuo a pensare che non sia stata la più forte, ma la più brava. Ha avuto determinazione e voglia che le hanno permesso di fare quel gran campionato. La metto in prima fila, sì, ma se non ci mette la stessa cattiveria agonistica l’esempio ce l’ha lì davanti: il Napoli dell’anno scorso. Le altre poi ripartono con grandi motivazioni. Hanno cambiato tutte tranne l’Atalanta e per esperienza personale posso dire che quando ho vinto è sempre stato negli anni di cambiamento. Quando arrivano anche 4-5 giocatori nuovi, che magari hanno fame e con allenatori che gli danno quel qualcosa in più, tutto si può azzerare».

L’Inter parte in pole, ma le avversarie non mancano

RIVALI – Poi Bergomi si concentra sulle rivali dei campioni d’Italia: «Il Milan, che è arrivato secondo e ha fatto buoni acquisti, lo colloco in prima fila con l’Inter. E secondo me può partire bene la Juventus, che l’anno scorso tra le difficoltà ha comunque raggiunto il risultato. Di buono nella Juve c’è che società, allenatore e ambiente sono tutti allineati. Anche con questa strategia di mercato che in parte può penalizzarla, ma hanno fatto una scelta condivisa e tutti stanno dando grande disponibilità al cambiamento che sta portando Thiago Motta. E poi sono curioso di capire la Roma: sotto l’aspetto tecnico sta facendo acquisti che mi piacciono molto, poi mettere tutti insieme quei giocatori offensivi di talento non è facile. Se De Rossi riesce, la squadra è forte tecnicamente…».

Fonte: Corriere dello Sport – Federico Giustini