Bergomi: «Inter al massimo della potenza espressiva. Brozovic universale»

Giuseppe Bergomi ha analizzato il momento dell’Inter su Sky Calcio club. Lo Zio ritiene i nerazzurri al massimo della loro espressività, poi un elogio anche nei confronti di Brozovic

AL MASSIMO − Bergomi non ha più parole per analizzare il momento dei nerazzurri: «L’Inter al massimo della sua potenza espressiva, dal Napoli in avanti è cambiato. Loro rendono tutto facile, giocano sempre bene, hanno un grande atteggiamento. Attaccano sempre con sei giocatori, lo abbiamo visto nel gol di Denzel Dumfries, poi Marcelo Brozovic è un giocatore universale».